Şans Topu çekilişi sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 992. hafta sonucu
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Şans Topu çekilişi sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 992. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 992. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki haftaya devretti. İşte, 17 Haziran Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 992. hafta sonucu
18.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:34

Şans Topu çekilişi canlı yayında düzenlendi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 992. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı ve 804.094,61 TL'lik ödül devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 17 Haziran 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 992. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 04, 10, 19, 20, 30+04

ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 HAZİRAN 2020

Şans Topu çekilişi sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 992. hafta sonucu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 992. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 19, 20, 30 ve artı 4 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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