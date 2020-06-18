Şans Topu çekilişi sonuçları 17 Haziran 2020: MPİ Şans Topu 992. hafta sonucu Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle 992. haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye sonraki haftaya devretti. İşte, 17 Haziran Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında düzenlendi. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 992. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı ve 804.094,61 TL'lik ödül devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 17 Haziran 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 992. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 04, 10, 19, 20, 30+04

ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 HAZİRAN 2020

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 992. çekilişinde kazandıran numaralar 4, 10, 19, 20, 30 ve artı 4 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 804 bin 94 lira devretti.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.