Şanlıurfaspor: 2-2

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Zafer (xx), Gayretli (xx), Metin Yalçın (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Erkan (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor evinde Şanlıurfaspor'la berabere kaldı: 2-2. Konuk Şanlıurfaspor maçın 24'üncü dakikasında Şiyar'ın ayağından golü buldu: 0-1. Şanlıurfaspor'da Erkan 28'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıyı yenik tamamlayan Akhisarspor 51'inci dakikada Serkan Sefil'le tabelayı eşitledi: 1-1. Şanlıurfaspor 72'de Yasin'le bir kez dana öne geçti: 1-2. Ancak Serkan Sefil 83'üncü dakikada sahneye çıkarak attığı golle Akhisarspor'u yenilgiden kurtardı: 2-2.

Demirören Haber Ajansı / Barış Gezici - Spor Haberleri

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