Şanlıurfaspor: 2-2
30.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:43
STAT: 5 ŞUBAT StadıHAKEMLER: Levent Balcı(xx), Uğur Önay(xx), Muratcan Ilgaz(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xx), Aykut Çolakoğlu(xx), Rıza Efendioğlu(xx), Recep Yemişci(xx), Ali Mert Aydın(xx) (Dk.46 Yücel Candemir(x), Berkay Samancı(xx), Metehan Yılmaz(xx) (Dk.
STAT: 5 ŞUBAT StadıHAKEMLER: Levent Balcı(xx), Uğur Önay(xx), Muratcan Ilgaz(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xx), Aykut Çolakoğlu(xx), Rıza Efendioğlu(xx), Recep Yemişci(xx), Ali Mert Aydın(xx) (Dk.46 Yücel Candemir(x), Berkay Samancı(xx), Metehan Yılmaz(xx) (Dk.82 Barışcan Işık Altunbaş(xx) Emirhan Özyaşar(xx), Berkin Taşkın(xx), Altar Han Hidayetoğlu(xx), Fatih Aktay(xx)ŞANLIURFASPOR: Fatih Kaldan(xx) - Süleyman Luş(xx), Emre Özkan(xx), Volkan Geyik(xx), Göksu Alhas(xx), Sefa Özdemir(xx) (Dk.69 Enes Subaşı(xx), Galip Güzel(xx), Yunus Emre Gedik(xx) (Dk.16 İsmail Cem Kara(xx), Erkan Süer, Gökdeniz(xx) Varol, Tarık Kurt(xx)GOLLER: Dk.52 Recep Yemişci (Pen), Dk.62 Fatih Aktay (Pen) (Niğde Anadolu FK) - Dk.40 (KK) Aykut Çolakoğlu, Dk.85 Tarık Kurt (Pen) (Şanlıurfaspor)SARI KARTLAR: Recep Yemişci, Berkay Samancı, Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK) - Emre Özkan, Göksu Alhas, Fatih Kaldan (Şanlıurfaspor)KIRMIZI KART: 90+3 Fatih Aktay (Niğde Anadolu FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grubun 18'inci hafta maçında Niğde Anadolu FK, Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI