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ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Bilek güreşinde Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, kasım ayında Romanya'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Bilek güreşinde Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, kasım ayında Romanya'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

20 yaşındaki milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, profesyonel olarak 5 yıldır bilek güreşiyle uğraştığını, 4 kez Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüştüğünü aktaran Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle bilek güreşi yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da yendiğini hatırlattı.

Ocakoğlu, Bakan Varank ile yaptığı müsabakanın ardından Tokat'ta Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ve Avrupa'da kazandığı başarıları dünya şampiyonasıyla taçlandırmak istediğini dile getiren Ocakoğlu, çok çalıştığını ve kendisine güvendiğini belirtti.

"Türkiye'de herkesin bileğini büktüm"

2021 Dünya Şampiyonası'nın kasım ayında Romanya'da gerçekleştirileceğini belirten Ocakoğlu, madalya alabilmek için günde 4 saat ağırlık ve hız antrenmanı yaptığını kaydetti.

21 yaş altı 75 kilo kategorisinde yarıştığını aktaran Ocakoğlu, "Türkiye'de kendi kategorimdeki herkesin bileğini büktüm, şimdi sırada dünya şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonu olmak için çalışacağım. Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya okutmak için çalışacağım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bilek güreşi yapmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tokat'taki şampiyona sonrası Ankara'da bir araya geldiğini belirten Ocakoğlu, "Tokat'taki şampiyona sonrası Cumhurbaşkanımız ile görüştüm. Beni hem Bakan Varank'ı yendiğim hem de Türkiye şampiyonu olduğum için tebrik etti. İnşallah Şanlıurfa'ya geldiğinde Cumhurbaşkanımız ile de bir bilek güreşi müsabakası yapmayı çok istiyorum." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfalı bilek güreşçi dünya şampiyonluğunu hedefliyor

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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