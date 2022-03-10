Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,65 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,00
|14,20
|Buğday
|Kg
|2,30
|3,50
|Mısır
|Kg
|2,95
|5,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|16,90
|Preseli pamuk
|Kg
|28,50
|42,65
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,10
|4,20
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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