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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,20 ila 49 lira arasından satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29,20 ila 49 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg14,5014,50
Kırmızı mercimekKg14,1014,10
MısırKg2,055,00
BuğdayKg2,605,85
ArpaKg0,800,80
Kırmızı kabuklu fıstıkKg95,0095,00
Kütlü pamukKg15,0015,00
Preseli pamukKg29,2049,00
Yağlık çiğitKg2,203,91

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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