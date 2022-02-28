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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29 ila 40,25 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29 ila 40,25 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg9,909,90
Kırmızı mercimekKg12,5014,20
MısırKg3,124,60
BuğdayKg4,405,49
ArpaKg3,803,80
Kütlü pamukKg9,0021,00
Preseli pamukKg29,0040,25
Yağlık çiğitKg2,104,75

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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