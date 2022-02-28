Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29 ila 40,25 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 29 ila 40,25 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|9,90
|9,90
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,50
|14,20
|Mısır
|Kg
|3,12
|4,60
|Buğday
|Kg
|4,40
|5,49
|Arpa
|Kg
|3,80
|3,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|21,00
|Preseli pamuk
|Kg
|29,00
|40,25
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,10
|4,75
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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