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Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg5,005,00
Kırmızı mercimekKg12,8012,80
MısırKg2,453,84
BuğdayKg5,005,50
ArpaKg1,752,00
Kütlü pamukKg10,0037,00
Preseli pamukKg26,8040,00
Yağlık çiğitKg2,754,03

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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