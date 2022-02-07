Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA, Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,80
|12,80
|Mısır
|Kg
|2,45
|3,84
|Buğday
|Kg
|5,00
|5,50
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|10,00
|37,00
|Preseli pamuk
|Kg
|26,80
|40,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,75
|4,03
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500