Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,20 ila 14,98 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,20 ila 14,98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|9,98
|12,50
|Mısır
|Kg
|2,21
|4,62
|Buğday
|Kg
|2,93
|5,70
|Arpa
|Kg
|1,75
|2,90
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,95
|16,01
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,20
|14,98
|Preseli pamuk
|Kg
|24,50
|34,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,67
|3,14
AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri
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