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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,20 ila 14,98 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 8,20 ila 14,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg9,9812,50
MısırKg2,214,62
BuğdayKg2,935,70
ArpaKg1,752,90
Kırmızı mercimekKg15,9516,01
Kütlü pamukKg8,2014,98
Preseli pamukKg24,5034,00
Yağlık çiğitKg1,673,14

AA / Mehmet Fatih Aslan - Ekonomi Haberleri

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