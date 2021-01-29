Şanlıurfa Ticaret Borsası
29.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:40
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|8,15
|8,15
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,30
|Mısır
|Kg
|1,46
|1,91
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,60
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|12,80
|14,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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