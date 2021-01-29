Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

29.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,80-14,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 8,15 8,15
Arpa Kg 1,00 1,00
Buğday Kg 1,50 2,30
Mısır Kg 1,46 1,91
Kütlü pamuk Kg 4,60 6,50
Preseli pamuk Kg 12,80 14,35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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