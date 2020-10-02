Şanlıurfa Ticaret Borsası
02.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:06
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,37-10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,37-10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,80
|3,80
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Arpa
|Kg
|1,39
|1,39
|Buğday
|Kg
|1,61
|2,09
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,51
|Ayçiçeği
|Kg
|3,29
|3,91
|Preseli pamuk
|Kg
|9,37
|10,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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