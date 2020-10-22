Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı

22.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:02
Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı

Şanlıurfa'da oduncular pazarında kış hazırlıkları başladı.

Şanlıurfa'da oduncular pazarında kış hazırlıkları başladı. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.

Şanlıurfa'da, odun ve kömür sobası kullanımının yaygınlığı nedeniyle oduncu pazarında hareketlilik başladı. Son yıllarda yeni yapılan konutlarda doğalgaz kullanılırken, kent merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan bazı vatandaşlar ise odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçiriyor. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışında yaşanan düşüş, oduncular pazarı esnafını da etkiliyor. Esnaf, oduncular pazarı dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi oduncular pazarında hareketlilik başladığını belirten oduncu esnafı Mehmet Avcı, "Oduncular pazarında hareketlilik var. Odunlarımızı satıyoruz. Satışlarımız şu anda iyi durumdadır. Meşe ağacının odun fiyatı 850 lira, kayısı ise 650 liradan ev teslimatı dahilin de satış yapıyoruz" dedi.

"Korsan satışların engellenmesi gerekiyor"

Korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını isteyen esnaf Halil Ferhat, "Kış hazırlıkları başladı. Korsanların odun ve kömürleri kenar mahallelerde satması biz oduncu esnafını mağdur ediyor. Korsanlar yüzünden şu an işimiz iyi gitmiyor. Yetkililerden bu korsan satış yapanları tespit edip yasaklamalarını istiyoruz. Meşe ağacının odunu ton fiyatı 800 lira, kayısı odunu ise ev teslimatı 700 lira. Geçen yıla göre bu yıl satış çok olmuyor" şeklinde konuştu.

Oduncu pazarında makine ustası olan İsmail Demir ise "Oduncular pazarında makine ustasıyım Bu işte gündelikçi olarak çalışıyorum. Zor bir meslek. Toz toprak içinde kalıyoruz. Odunları keserken dikkat ediyoruz. Günde yaklaşık 5 ton odun yapıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Akçıl Hakan Taşıyan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Babel Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Milli Rusya Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 01:02:20. #1.14#
title