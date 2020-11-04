Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi
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Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi

04.11.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:45
Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi

Şanlıurfa'da seracılık, fıstık üretimi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında eğitim verilerek, meslek sahibi olmaları ve istihdama katkı sunmaları amacıyla hayata geçirilen "Uygulamalı çiftçi okulları projesi" düzenlenen program ile başladı.

Şanlıurfa'da seracılık, fıstık üretimi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında eğitim verilerek, meslek sahibi olmaları ve istihdama katkı sunmaları amacıyla hayata geçirilen "Uygulamalı çiftçi okulları projesi" düzenlenen program ile başladı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Uzmanı Bünyamin Aslan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Proje Koordinatörü Kenan Polat, Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi Koordinatörü Fatih Bozdemir, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, teknik elemanlar ile projeden faydalanacak çiftçiler katıldı. Avrupa Birliği (AB) fonlarınca desteklenen, FAO koordinatörlüğünde Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülecek olan proje, "Sosyoekonomik entegrasyonun desteklenmesi ve geçim sağlama imkanlarının oluşturulması aracılığıyla Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların dayanıklılığının geliştirilmesi" programı kapsamında uygulanacak. Şanlıurfa ile birlikte 10 ilde hayata geçirilen "Uygulamalı çiftçi okulları" projesiyle, Suriyeli mülteciler ile ev sahibi topluluklara mesleki eğitimler verilmesi, istihdam sağlanması, uygulamalı çiftçi okulları kurulması ve istihdam hizmet noktalarının faaliyete geçirilmesi gibi çalışmalar yapılacak.

Proje ile Şanlıurfa'da 25 faydalanıcıya seracılık, 25 üreticiye Antepfıstığı yetiştiriciliği ve 25 üreticiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında eğitimler verilecek. Üreticilerin sorunlarına sahada müdahale ile çözümler getirilmesini öngören proje sonucunda, 75 kişinin üretim ve istihdam sürecine katılarak kendi geçimlerini sağlayabilecek seviyeye gelmeleri hedefleniyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi
Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi
Şanlıurfa'da uygulamalı çiftçi okulları projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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