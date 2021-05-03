Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu

Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde sıklaşan denetimlerde araç kuyrukları oluştu.

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmanın 4'üncü gününde sıklaşan denetimlerde araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasında denetimler aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimler nedeniyle bazı caddelerde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, toplu taşıma araçlarında da maske ve mesafe kurallarına uymaları için halkı uyardı. Denetimlerde gerekli izin belgesini gösteremeyen kişilere cezai işlem uygulandı.

 


Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu
Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Ali Tandoğan Burak Yılmaz Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da tam kapanmanın 4'üncü gününde araç kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:53:22. #1.16#

title