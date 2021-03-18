Şanlıurfa'da suya kavuşacak 220 bin dekar arazi 22 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Şanlıurfa'da suya kavuşacak 220 bin dekar arazi 22 bin kişiye istihdam sağlayacak

18.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:22
Şanlıurfa'da suya kavuşacak 220 bin dekar arazi 22 bin kişiye istihdam sağlayacak

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapımı süren Viranşehir Pompaj Sulaması Projesi sayesinde 220 bin 120 dekar arazinin daha suya kavuşacağı ve yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapımı süren Viranşehir Pompaj Sulaması Projesi sayesinde 220 bin 120 dekar arazinin daha suya kavuşacağı ve yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğünün, Şanlıurfa'nın kurak topraklarını suyla buluşturmayı ve projelerle bölge insanına istihdam sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda yapımı sürdürülen Viranşehir Pompaj Sulaması Projesinde çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, 3 yılda bitmesi planlanan ve 22 yerleşim yerini suya kavuşturacak proje sayesinde, 220 bin 120 dekar arazinin daha modern sulama teknikleriyle sulanabileceği ve yaklaşık 22 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viranşehir Pompaj Sulaması Projesi inşaatında çalışmalar tam hız sürüyor. Viranşehir ilçesindeki tarım arazilerini Atatürk Barajından gelen ve Mardin Ceylanpınar Ana iletim kanalı ile sulayacak olan proje ile uzun yıllardır su sondaj kuyularıyla sulanan arazilerde vatandaşların yaşadığı enerji temini ve maliyetlerindeki sıkıntıları sona erdirecek. Proje sayesinde yer altı su seviyesinin de yükselmesini sağlanarak yer altı suyu yönünden yörenin yeniden eski yıllardaki gibi zenginleştirilmesine katkı sunulacak. 2021 yılı itibariyle proje kapsamında 123 bin dekar sahaya ait borulu şebeke inşaatı ve üzerindeki sanat yapıları ile 1 adet pompa istasyonu, 1 adet sifon ve yaklaşım kanalı inşaatları tamamlanacak. Sulama ön çalışmalarına bu yıl başlanması bekleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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