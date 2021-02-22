Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
22.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:45
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine (34), Ravzanur (1), Zeynep (2) ve Mahmut Karak (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı