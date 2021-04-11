Şanlıurfa'da Kurtuluş Koşusu 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşti
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Şanlıurfa'da Kurtuluş Koşusu 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor
Şanlıurfa'da Kurtuluş Koşusu 450 sporcunun katılımıyla gerçekleşti

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu, 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurtuluş Koşusu, 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen organizasyonda atletler, çeşitli yaş kategorilerinde mücadele etti.

Şanlıurfa-Akçakale çevre yolu kavşağında başlayan yarış öncesi alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sporculara başarı temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Tesisleri'nde sona eren yarışmada, erkekler 18 yaş kategorisinde Halil Tekin birinci, Kerim Turus ikinci, İbrahim Baran üçüncü oldu. Kızlarda ise Nidanur Toprak birinci, Berfin Mece ikinci, Yüsra Canbek üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 19-34 yaş kategorisinde erkeklerde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Mehmet Sümbül, üçüncülüğü Vedat Sevcan elde etti. Kadınlarda Zeynep Güleli birinci, Sümeyye Başaran ikinci, Jin Dovot üçüncü oldu.

35-64 yaş kategorisinde ise erkeklerde Muhsin Ulusoy, kadınlarda ise Fatma Erbezirgan birinciliğe ulaştı.

Yarışmada dereceye girenlere madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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