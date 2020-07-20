Şanlıurfa'da kano turnuvası düzenlendi Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanlık Kano Turnuvası düzenlendi.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanlık Kano Turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 kulüp ve 20 sporcunun yarıştığı turnuva Su Sporları ve Kayak Merkezi tesislerinde gerçekleştirildi.

Yarışmada bin metre erkeklerde Emrullah Demir, kadınlarda Hilal Şimşek ve takımlar kategorisinde de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalya ve ödüllerini verdi.

Kırıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında etkinliğin sınırlı olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün gençlere önem verdiğini ve spora yönlendirilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Kırıkçı, "Gençlerimizi bu spora katılmaya ve aktif olmaya davet ediyoruz. Çok yakın gelecekte ulusal düzeyde sporcular yetiştirerek çeşitli turnuvalara sporcular göndereceğiz. Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA