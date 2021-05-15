Şanlıurfa'da iki aile arasında koyun otlatma kavgası: 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında koyunların ekili arazide otlatılması nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında koyunların ekili arazide otlatılması nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Yaban Mahallesi'nde iki aile arasında koyunların ekili arazide otlatılması nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen, taş ve sopanın kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan