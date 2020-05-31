Şanlıurfa'da bir mahalle ile 5 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 5 binada karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suruç, Haliliye, Karaköprü, Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç'un kırsal Ağırtaş Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye 2, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Öte yandan, Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Sitesinde bir tekstil firması ile Siverek 2, Eyyübiye 2, Haliliye 2, Karaköprü 1 ve Eyyübiye 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi. Kaynak: AA