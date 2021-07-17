Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlanması planlanan ayakkabı fabrikasının temeli atıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlanması planlanan ayakkabı fabrikasının temeli atıldı.

Bozova'da İlçe Belediyesi tarafından yaklaşık 1500 metrekare alan üzerine yapılacak olan ayakkabı fabrikası 1. etapta 200 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatlarıyla fabrikanın Ekim ayına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayakkabı fabrikasının temel atma törenine Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Aksoy, "Söz verdiğimiz ve seçim vaatlerimizden biri olan istihdama yönelik ve işsizliği önlemek için ayakkabı fabrikamızın temelini atıyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu Projelerimizin devamı da gelecek. Bozova ilçemize hayırlı olsun, bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, personellerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşlar başkan Aksoy'a istihdama yönelik yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

En kısa sürede 600 kişilik tekstil fabrikasının da temeli atılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı
Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 11:47:32. #1.16#

title