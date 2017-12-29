Sanko Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı İl Birincisi Oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençler il Şampiyonası"nda SANKO Okulları Genç Kızlar Basketbol Takımı il birincisi, Genç Erkekler Takımı il ikincisi oldu.



Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Pelin Kelleci, Selin Altınöz, İdil Ağan, Işık Dalsüren, Sude Özberk, Defne Orhan, Öykü Çevik, Doğa Çevik, Sena Taşdemir, Sena Çavuşoğlu, Dila Kılıç, Elif Sude Akınal, Pelin Hamamcı ve İdil Şeker'den oluşan SANKO Okulları Genç Kızlar Takımı birincilik kupasını kucakladı. Ahmet Mutafoğlu, Koray Çekici, Oğuzhan Özkur, Okan Bulgur, Ali Taşkesen, Serhan Sağlam, Emir Bahçıvan, Kerem Tatar, Berkay Kızılkan, Ömer Kervancıoğlu, Efe Erturhan, Muhammed Yılmaz, Efe Saraç, Arda Uğur Deniz, Veli Çelik'ten oluşan Genç Erkekler Takımı ise il ikinciliği kupasını aldı.



SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Genç Kızlar ve Erkekler Basketbol Takımlarını başarılarından dolayı kutlarken, SANKO Okulları Basketbol Baş Antrenörü Faruk Kökmen, bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek olan Genç Kızlar Takımıyla gurur duyduğunu söyledi. - GAZİANTEP