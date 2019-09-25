Sandıklı'da tarla günleri etkinliği

25.09.2019 10:49

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üretimi artırmak amacıyla tarla günleri etkinliği yapıldı.



Ayçiçeği üretimini arttırmak ve bu alanda üretimi desteklemek amacıyla Kusura köyünde yapılan etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan etkinlikte tohumluk ayçiçeği üretiminin artırılması ve tarımda ikinci ürünün önemine vurgu yapıldı .



Programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Tutulmaz "Bölgemizde arpa, buğday ekiminin yanında sulu tarım patates ve pancar ekilmekte. Bunlara alternatif olarak yağlı tohum bitkisi olan ayçiçeği yetiştiriciliğini desteklemek gerekli. Bölgemizde patateste olduğu gibi alım garantili üretim imkanı var. Bunları değerlendirmek gerekir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA