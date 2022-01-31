Sancaktepe E-spor Merkezi Akademisi kapılarını açtı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe Belediyesi, E-sporda kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve hocalar öncülüğünde eğitim alması amacıyla ' Sancaktepe E-spor Merkezi Akademisi'ni resmi törenle hizmete açtı.

Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde E-sporda kendini geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik yeteneklerine yatırım yapması ve keyifli vakit geçirmeleri adına Sancaktepe Belediyesi E-spor Merkezi Akademisi'ni hayata geçirdi. Tüm dünyanın radarına aldığı ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış elektronik sporların Sancaktepe'de yaygınlaşması, gençlerin kendini dijital dünyada tanıtabilmesi için açılan merkez, Sancaktepe Belediyesi Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde resmi törenle hizmete açıldı. Açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katıldı. Tesisin; E-spor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvalar ile gençlerin e-spora profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacağı bir merkez olması hedefleniyor.

"Gençlerimiz keyifle vakit geçirebilecekleri bir Espor merkezine kavuşsunlar istedik"

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Biz istedik ki gençlerimiz eğitim öğretim faaliyetleri ile zenginleşen teknoloji biraz da eğlenebilecekleri, keyifle vakit geçirebilecekleri bir e-spor merkezine kavuşsunlar istedik. ve sizlerle beraber inşallah bugün çok güzel bir salon hazırladık, gençler bayılacaksınız. İçinizde görenler vardır. İnşallah biraz sonra açılışını hep birlikte sizlerle yapacağız ve Sancaktepemize E-spor'u kazandırmış olacağız" dedi.

"Çok güzel bir alan yapmışlar, gelecek çok güzel olacak"

E-spor Merkezi Akademisi'ne gelen Yaşar Ege, "Ben Antalya'dan geliyorum. Burası çok güzel bir merkez olmuş Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Gençlik için gayet güzel bir ortam. Sonuçta E-spor bir dünya sporu, her şey için teşekkür ederiz. Çok güzel bir alan yapmışlar gelecek çok güzel olacak" diye konuştu.

Açılışın ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü öncülüğünde protokol ve gençler 'Sancaktepe E-spor Merkezi Akademisi'ni gezdi. Öte yandan Başkan Şeyma Döğücü ve gençlerle E-spor oyunu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gençlere özel bağımsız bir merkez olarak tasarlanan E-spor Merkezi Akademisi'nde Uzmanlar eşliğinde FPS ve MOBA oyun kategorilerindeki eğitimler 15 ve üzeri yaşındaki gençlere eğitimler ücretsiz kurs şeklinde verilecek. - İSTANBUL