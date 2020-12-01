Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
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Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor

01.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:28

Manisa'da, ev kadını Aylin Bağcılar, ambalaj atölyesinde yılda 1 milyon 300 bin şişe üreterek, ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi Aylin Bağcılar(41), bir ambalaj fabrikasında çalışan eşinden esinlenerek, 5 yıl önce Yunusemre Küçük Sanayi Sitesi'nde ambalaj atölyesi kurdu.

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor

YILDA 1,3 MİLYON ŞİŞE ÜRETİYOR

Eşi Mustafa Bağcılar'ın da desteğiyle pet şişe ve kavanoz imalatı yapan Aylin Bağcılar, yılda ortalama 1 milyon 300 bin şişe üreterek, yerli firmaların taleplerine cevap veriyor. Eşiyle birlikte iki kişiye istihdam da sağlayan Bağcılar, ekonomiye yılda 800 bin liralık katkı sağlıyor.

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor

"TÜM KADINLAR YAPABİLİR"

Aylin Bağcılar, "Eşim bu işin kalıpçılığını yapıyordu. Ben de kendisiyle birlikte üretim kısmına geçtim. Yanımda bir kadın arkadaşımla birlikte bu işin üretimini yapıyoruz. Zorlukları var tabii ama istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Yılda 1 milyon 300 bin adet şişe üretiyoruz. Türkiye ekonomisine de yılda 800 bin liralık bir katkı sağlıyoruz. Sanayide çok fazla yadırgandığımı düşünmüyorum. Çünkü kadınlar tüm iş kollarında başarı sağlayabilir. Bunu biz yapabiliyorsak, tüm kadınlar da yapabilir" diye konuştu.

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Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları (1)
TURKA: Bayanların girişimciliği açısından olumlu bir haber olabilecekken, Allah''ın insanlık için yarattığı doğa açısından maalesef olumsuz bir örneğe dönüşmüş; PET ŞİŞE üretimi. . Üstelik dönüşümlü değil, steril olması nedeniyle saf plastik hammaddeden. Es kaza (ki o kaza da bizde çok oluyor) doğaya atılırsa yok olası en az 100 yıl.
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