Sanayiciye Elektrik Şoku

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, 50 milyon kWh olan yıllık enerji tüketim limitinin aşağı çekilmesi ile çok daha fazla sayıda sanayi tesisi ve organize sanayi bölgesinin enerji maliyetinin artacağını söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 20 Ocak 2018'de yayınlanan ve 1 Nisan 2018'de yürürlüğe giren tebliğin oluşturduğu şokun yankıları sürerken, yıllık tüketim limitlerinin düşürülmesi ile elektrik maliyetleri artan reel sektör kuruluşlarının ve OSB'lerin sayıları çoğalacak.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, yakında bu uygulamanın genişleyeceğini ve 50 milyon kWh olan yıllık enerji tüketim limitinin aşağı çekilmesi ile çok daha fazla sayıda sanayi tesisi ve organize sanayi bölgesinin enerji maliyetinin artacağını söyledi. Bu durumıun sanayicinin maliyet yapısını bozacağını ve öngörülemezliği artıracağını kaydeden Vatansever, "Önümüzdeki günlerde yıllık elektrik tüketim limitinin düşürülmesi ile çok daha fazla sanayi tesisi tarife dışında kalacak ve Nisan 2018 döneminde olduğu gibi tarifeye göre çok yüksek fiyata enerji kullanacak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığımızı ve EPDK yöneticilerimizi bu konuda şimdiden uyarma ihtiyacı hissediyoruz" dedi.

"Bu döviz kuru ile fiyatın inmesi imkansız"

EPDK tarafından yayımlanan Ocak 2018 Ulusal Tarifesinde sanayi için elektrik fiyatı 21,97 kuruş/kWh iken Nisan 2018 Ulusal Tarifesinde sanayi için 22,98 kuruş/kWh, yeni tebliğe göre ise Nisan 2018 dönemi elektrik yalın birim maliyetinin 26,5 ile 28 krş/kWh aralığında olduğuna dikkat çeken Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni tebliğe göre elektrik piyasasında saatlik değişen Piyasa Takas Fiyatı (PTF), sanayi tesisi ya da OSB'nin o saatte tükettiği elektrik miktarı çarpımı hesaplanarak o saatte elektrik için ödeyeceği bedel hesaplanıyor. Bu rakama Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti ve aracı firmalara ödenen komisyon eklendiğinde Nisan 2018 için şirketlerimizin tüketim profili ve tedarikçisine ödediği komisyona bağlı olarak elektrik fiyatı 26,5 ve 28 kuruş/kWh olarak gerçekleşiyor. Bu fiyata ilave olarak dağıtım bedeli, sistem iletim bedeli ve diğer vergi ve fonlar da ekleniyor. Her ay farklı, belirsiz ve yüksek fiyattan enerji satın almaya zorlanan sanayicinin enerji maliyetini öngöremeden ulusal ve uluslar arası piyasada rekabet etmesi mümkün değil. Diyelim ki sanayicimiz bugün bir sipariş aldı, sözleşmesini yaptı ve malını Temmuz ayında teslim edecek. Maliyetlerini hesaplarken belirlediği elektrik fiyatı, üretime başladığı anda belki yüzde 10, belki yüzde 30 artacak. Enerji üretiminde ithal kaynaklara yüzde 75 oranında bağımlı olduğumuz ve döviz fiyatının sürekli yükseldiği bir durumda, piyasa fiyatının düşme ihtimalini hemen hemen sıfır görüyoruz. Zaten zorlukla üretim yapan sanayicimizin rekabet koşullarına darbe vuracak bu tür girişimlerin olmamasını diliyoruz." - İZMİR