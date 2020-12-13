Sanayiciler Teknokent'i ziyaret etti

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekiler, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençağa Pürçek'i ve Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Alemdaroğlu, Trabzon'a yeni bir sanayi sitesi kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek artık katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmek istediklerini ve bu anlamda Teknokent'in kendilerine katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Teknokent 'in çok önemli bur kurum olduğunu ve sanayiciler olarak bu kurumdan faydalanmak istediklerini belirten Alemdaroğlu, "Teknokent, Trabzon için çok önemli bir kurum. Burada yüksek katma değer getirisi olan ürünler piyasaya çıkıyor. İnşallah yeni yönetimle birlikte Teknokent ivmesini daha yukarı taşıyacaktır. Yaklaşık üç yıl resmi olmayan, iki yıl resmi olan bir kooperatif kurduk. Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak kendimize bunu görev saydık. Mevcut belediye seçimleri yapıldıktan sonra belediye başkanımız Murat Zorluoğlu, bu yönde çok büyük gayretleri oldu. Bize çok büyük destekleri oldu. Yine kendisinin öncülüğünde kooperatifle belediye arasında bir komisyon kurduk. Sanayilerin şeklini ve şemalını belirlemek için bizden ve onlardan üçer kişi ara ara toplantılar yapıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada, Değirmende Havzasındaki sanayileri nereye taşıyabiliriz en uygun neresidir? trafiği tıkamayacak, hareket getirebilecek alanları tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sanayide gelişen dünyada artık teknolojik ürünler üretmeye yönelik çalışmalar da olacaktır. Temennimiz tamirat ve orta ölçekli imalatları Trabzon'a kazandırmak" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençağa Pürçek de kurum olarak her türlü iş birliğe hazır olduklarını ifade ederek "Teknokentimiz bölgede özellikle Samsun'dan bu tarafa olan tek Teknokent. Yapılacak sitede bizim firmaların da katkısı olur. Burada yazılımcı firmalarımız var. Elektrik, otomasyocu, tasarımcı, firmalarımız var. Farklı kollarda firmalarımız var. Dolayısıyla bu iş birliğini de geliştirebilir burası aracılığı ile üniversite arasında olan bağı kurulmuş olur. En büyük sıkıntımız bir araya gelememek. Bir araya gelerek güçlerimizi birleştirirsen yeni şeyler üretebiliriz" diye konuştu.

Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz da kurumun işleyişi hakkında bilgi vererek yapılan çalışmaları anlattı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı