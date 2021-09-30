Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Gaziantep'in bilim şehri olduğu, sadece sözde değil TEKNOFEST'te, semalarda, su altında, sahada ve yollarda pek çok...

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Gaziantep'in bilim şehri olduğu, sadece sözde değil TEKNOFEST'te, semalarda, su altında, sahada ve yollarda pek çok projeyle ispat edilmiş oldu." dedi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST-2021'e katılan öğrencilerle Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi önünde bir araya gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yarışmacılardan projelerine ilişkin bilgi aldı.

Gaziantep Üniversitesinin Türkiye'nin en kıdemli üniversitelerinden biri olduğunu belirten Kacır, "TEKNOFEST'te Gaziantep'in temsili çok yüksekti. Gaziantep öyle bir yer ki 1 koyuyorsunuz 20 alıyorsunuz. Gaziantep Üniversitesindeki başarı potansiyelini fazlasıyla görüyoruz. Gaziantep Üniversitesinde nitelikli heyecana sahip bir öğrenci potansiyeli ve onlara danışmanlık yapan akademisyen kitlesi var." diye konuştu.

Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesinden övgüyle bahseden Kacır, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in bilim şehri olduğu, sadece sözde değil TEKNOFEST'te, semalarda, su altında, sahada ve yollarda pek çok projeyle ispat edilmiş oldu. Geçen yıl TEKNOFEST'i Gaziantep'e getirdiğimizde büyük bir heyecanla gelmiştik, büyük bir umutla da buradan ayrıldık. Bu yıl da Gaziantep, Anadolu'da en fazla TEKNOFEST'e katılımla katılan şehrimiz oldu. Bütün Anadolu'ya örnek oldu. Şimdi bütün Anadolu için çıta yükselmiş oldu. Gaziantep'ten geleceğin bilim insanlarını, teknoloji girişimcilerinin, ülkemizin kaderine yön verecek, tarihi değiştirecek mühendislerin, bilim insanlarının ve araştırmacıların yetişeceğine yürekten inanıyoruz. Aziz Sancar'ların, Selçuk Bayraktar'ların yetişeceğine inanıyoruz. Bu heyecanı bütün gençlerimizin gözlerinde görmekten de mutluluk duyduk."

Öğrencilerin aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ise genç dostu, eğitim şehri, bilim ve yükselen Gaziantep için gençlerle birlikte bu yolculuğa devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'e gelecek yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST'e daha çok çalışarak daha fazla başarı ve katılım sözünü verdi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, "Öğrenciler adına söz veriyoruz. Gelecek TEKNOFEST'te daha çok birinciler çıkartacağız. Üniversiteler arasında TEKNOFEST'e en çok başvuru yapan üniversite olarak birinci olduk. Daha çok çalışarak önümüzdeki yarışmalarda da hem başvuru sayımızı hem de başarılarımızı artıracağız. Hangi alanda eksiksek o alanlara çalışıp başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kacır, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında da ziyaret ederek Gaziantep Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GAÜN Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) atölyesini de ziyaret eden Kacır, TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına sürücülü ve sürücüsüz elektrikli ve insansız hava araçlarıyla katılacak öğrencilerin projelerini inceledi.

Programa, rektör yardımcılarından Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Ayşe Balat, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'e katılan takımlarla buluştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
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