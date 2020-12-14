Sanayi üretiminde canlılık sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:43
Sanayi üretiminde canlılık sürüyor

Sanayi üretimi ekim ayı verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayi üretiminde çift haneli artışa ulaşıldı.

Sanayi üretimi ekim ayı verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "Sanayi üretiminde çift haneli artışa ulaşıldı. Sanayi sektörü pandemi sürecinde var gücüyle çalışarak ekonomimizi ayakta tutmaya ve büyüme rakamlarına en yüksek katkıyı sunmaya devam ediyor" dedi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, açıklanan rakamların memnuniyet verici olduğunu aktardı. Küpeli, "TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksinin, ekim ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artmış olması sevindirici bir rakam olup, bizlerinde beklentisi doğrultusunda bir veriydi. Her ne kadar piyasalardaki beklenti, artışın yüzde 8 civarında olması yönünde olsa da gelen yüksek rakamlar, sanayi üretiminde ciddi bir canlılığın sürdüğünü gösteriyor. Özellikle alt kalem bazında imalat sanayideki artışın yüzde 11'e ulaşmış olması memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Açıklanan diğer önemli bir veri olan toplam ciro endeksi de ekimde yıllık yüzde 30,9 artarken, alt kalemler bazında en yüksek ciro artışının yine yüzde 38,5'le sanayi sektörü ciro endeksinde olduğunu görüyoruz. Her iki veriden de görüleceği üzere, sanayi sektörümüz her zaman olduğu gibi gece gündüz var gücüyle üretip kazandığını yeni yatırımlara dönüştürmek için sürekli çalışıyor. Bu durumun en net soncunu Eskişehir OSB'nin istatistiklerinde de görüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında Eskişehir OSB'den toplam 42 yeni yatırımcımıza 879 bin metrekare yeni yer tahsisi yaptık. Keza OSB'deki sanayi kuruluşlarımızın elektrik ve doğalgaz tüketimleri de ağustos ayından bu yana sürekli bir artışta ve önceki senelerin üzerindeki rakamlarda seyretmeye devam ediyor. Eskişehir özelinde, sanayimiz büyümeye ve üretmeye devam ediyor. Bizde Eskişehir OSB Yönetimi olarak elbirliği içinde tüm yatırımcılarımıza en iyi yatırım ve üretim ortamını sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun sonucunu da şehrimize kazandırdığımız yeni yatırım rakamlarıyla da ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
Son dakika ekonomi: Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
Son dakika ekonomi: Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
Sanayi üretim endeksi ekimde arttı
Sanayi üretim endeksi ekimde arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Defne Samyeli Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Neymar Pierre Webo Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi üretiminde canlılık sürüyor - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:50:07. #1.14#
title