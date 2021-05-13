Sanayi esnafı çırak bulamıyor

İzmir'in Tire ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde sanayi esnafı, çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Tire Küçük Sanayi Sitesi'ndeki ustalar yaklaşık 10 yıldan bu yana çırak bulamamaktan yakınıyor. Çırak sıkıntısı yaşayan ustalar, iş veriminin düşmesi, zaman kaybı ve gelecekte kaliteli ustaların yetişmeyecek olması nedeniyle endişeli olduklarını belirttiler. Eskiden çırakların bol olduğunu, her iş yerinde en az iki üç çırak çalıştığını söyleyen doğrultma ustası Veli Çulloğlu, "11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Eskiden çırağımız çoktu. Şimdi yok. Gelen olsa yetiştireceğiz. Eskiden burası cıvıl cıvıldı, iş çoktu. Aileler güvenerek çocuklarını bize teslim ediyordu. Çırakların yok olması, küçük sanayi sitelerinin geleceğini kaygılandırıyor" diye konuştu.

Sanayide çalışan bir esnaf, "Her çocuğun doktor, mühendis olması beklenmemeli. Ara eleman ihtiyacı ülkemizdeki en önemli konulardan biri. Meslek okullarına, çıraklık eğitim merkezlerine önem verilmesi, ailelerin bu konuda aydınlatılması gerekiyor. Sektörde büyük boşluklar var. Devletimiz ve sektör temsilcileri işbirlikleri yaparak bu sorun çözülebilir" dedi.

Başka bir esnaf ise, "2021 yılındayız. Ben 1995'te bu işe başladım. Aynı zamanda bu işin okulunu da okudum. Aileler artık evlatlarını sanayiye yönlendirmiyor. Eskiden 'eti senin, kemiği benim' diyen bir nesil vardı" ifadelerini kullandı.

Sanayiye çırak gelmediğini kaydeden bir esnaf, "İşimiz zor. İlerisi için endişeleniyoruz. Çırak olmadığı için mağduruz. Okulların sisteminden midir, ailelerin göndermek istememesinden midir bilinmez ama bu konuda sorunlar var" derken, bir diğer esnaf da, "Çoğu esnaf işini kendisi görüyor. Okuldan mezun olup 19 yaşında buraya gelen çocuğa ben hiçbir şey öğretemem. Bu yüzden çırak yetişmiyor. Eğitim sistemi ile ilgili sıkıntı var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı