- Sanat ve antika fuarında NFT eserler ilgi görüyor

İSTANBUL - Son dönemde sıkça karşılaşılan NFT'ler binlerce yıllık antika eserlerle aynı fuarda sergileniyor.

Dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserler, koleksiyoner ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılanıyor. Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı tarihe iz bırakmış antika eserler ve NFT eserleri bir araya getirme özelliği taşıyor. Fuarda yaklaşık 230 NFT eser sergilenirken, sanatçıların ise eserlerinin sergilenmesi sağlanıyor. Öte yandan, 1000 adet katılımcıya özel olarak, sanatçı Hakan Yıldırım tarafından üretilmiş Sultan Abdülaziz Han Londra Seyahat Madolyunu NFTsi dağıtılacak.

"İlgilenen herkese destek olmaya çalışıyoruz"

Fuarda NFT eserlere ilişkin bilgi veren yetkili Barçı Yüce, "Bu ekosistemi büyütmek için fuarda yer alıyoruz. Ayrıca eserlerini sergilemek isteyen sanatçılarımıza da burada eserlerini sergilemelerini sağlıyoruz ve sanatseverlerle buluşturuyoruz. İlgilenen herkese destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 220-230 adet eser bulunuyor" şeklinde konuştu.

Son olarak NFT çekilişi yaptıklarını belirten Yüce, "Sultan Abdülaziz Han'ının Londra seyahat madalyonunun bin adet NFT'sini dağıtıyoruz. Burada bizim standımıza gelip talep edenlere gönderiyoruz. Bu madalyon ise fuarda sergileniyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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