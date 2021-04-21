Sanal maratonu 530 atlet tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanal maratonu 530 atlet tamamladı

Sanal maratonu 530 atlet tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisi, 11 Nisan Pazar günü tarihi dereceyle geride kalırken, sanal maraton heyecanı da sona erdi.

Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisi, 11 Nisan Pazar günü tarihi dereceyle geride kalırken, sanal maraton heyecanı da sona erdi. Platforma www.bizkosariz.org üzerinden kayıt olup uygulamayı akıllı cihazları ile eşleştiren bin 815 katılımcı, Maratonİzmir'i sanal ortamda koştu. 530 sporcu finişe ulaşırken, toplam 5 bin 420 kilometre mesafe kat edildi.

Bu yıl ikinci kez yapılan Maratonİzmir organizasyonu kapsamında fiziksel koşuya katılamayan sporcular için Türkiye'nin ilk sanal koşu platformu yaşama geçirildi.

Maratonİzmir Sanal 2021'de koşucular, canlı sıralamalar sayesinde koşularını tamamladıkları anda derecelerini görme fırsatı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı antrenörlerinin de yer aldığı sekiz kişilik hakem ekibiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 42 kilometrede 02.42.39 ile Kürşat Şahin ilk sırada yer aldı. 2.46.08'lik derecesiyle Erkan Öz ikinci, 3.01.03 ile Mehmet Çiçek üçüncü oldu.

10 kilometrede ise 33.24'lük derece elde eden Ali Şimşek birinci oldu. Mehmet Çiçek 35.06 ile Serdar Anlaş 35.14 ile üçüncü sırayı elde etti. 5 kilometrelik sanal koşuda 17.01'lik derecesiyle ilk sırayı alan Ahmet Çiçek'i, 17.02 ile Tuncay Runner, 17.06 ile Mehmet Çiçek izledi. 42 ve 10 kilometrelik sanal koşularda sıralamaya giren ilk 100 ve 5 kilometrede sıralamaya giren ilk 50 kişi ödül olarak Maratonİzmir forması ve madalya kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Hakan Arslan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanal maratonu 530 atlet tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:03:11. #1.14#

title