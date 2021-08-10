Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunsporlu futbolcular Melih Okutan ve Barış Başdaş sağlık kontrollerinden geçtiSamsunspor A Takımı oyuncularından Melih Okutan ve Barış Başdaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı.

Samsunsporlu futbolcular Melih Okutan ve Barış Başdaş sağlık kontrollerinden geçti

Samsunspor A Takımı oyuncularından Melih Okutan ve Barış Başdaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı. - SAMSUN

Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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