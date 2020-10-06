Samsunspor yaz transfer sezonunu 9 transfer ile tamamladı
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Samsunspor yaz transfer sezonunu 9 transfer ile tamamladı

06.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:31
Samsunspor yaz transfer sezonunu 9 transfer ile tamamladı

TFF 1. Lig'in yeni ve iddialı takımlarından Samsunspor yaptığı 9 oyuncu transferi ile yaz transfer sezonunu kapatırken, toplam 8 milyon 80 bin euro kadro değeri ile TFF 1. Lig'in en değerli 2. takımı oldu.

TFF 1. Lig'in yeni ve iddialı takımlarından Samsunspor yaptığı 9 oyuncu transferi ile yaz transfer sezonunu kapatırken, toplam 8 milyon 80 bin euro kadro değeri ile TFF 1. Lig'in en değerli 2. takımı oldu.

Yeni sezona Süper Lig parolasıyla giren Samsunspor, bu sezon yaz transfer sezonunda 9 oyuncu transfer ederek kadrosunu yenilerken, 10 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Geçen sene de Süper Lig'den birçok transfer yapan kırmızı-beyazlılar, iskeletini koruduğu kadrosuna 9 transfer yaparak ligdeki diğer 16 takımını geride bırakıp, ligin en değerli 2. kadrosunu oluşturdu. Samsunspor'un kadro değeri 8 milyon 80 bin Euro olarak değerlendirilirken, son günlerde yaptığı transferler ile kadro değeri olarak Samsunspor'un üstüne çıkan Adana Demirspor'un kadro değeri ise 10 milyon 50 bin Euro olarak dikkat çekti.

Öte yandan 1 milyon 200 bin Euro piyasa değeri olan Tomane ligin en değerli forvet oyuncusu olurken, 1 milyon 100 bin euro piyasa değeri olan Kevin Boli ise ligin en değerli stoperi oldu.

Avrupa ve dünyanın önemli takımlarından yıldız isimler geldi

Samsunspor bu transfer döneminde Romanya'nın CFR Cluj takımından stoper Kevin Boli, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından forvet Tomane, Polonya'nın Wisla Krakow takımından orta saha oyuncusu Vukan Savicevic, İsrail'in B. Jerusalem takımından kanat oyuncusu Ange Plumain, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımından kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan sol bek Buğra Çağıran, Bursaspor'dan sol bek Kerem Can Akyüz, Slovenya'nın Tabor Sezena takımından 19 yaşındaki stoper Guy Yameogo ve Çaykur Rizespor'dan Nadir Çiftçi'yi transfer etti.

Yeni sezon öncesi kırmızı-beyazlı takımda Gökhan Meral, Okan Dernek, Onur Eriş, Muhammet Beşir, Bünyamin Karakaş, Bahattin Köse, Burak Yılmaz, Ramazan Çevik, Berat Boz ve Halil Çolak ile de yolar ayrıldı. - SAMSUN

Samsunspor yaz transfer sezonunu 9 transfer ile tamamladı
Samsunspor yaz transfer sezonunu 9 transfer ile tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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