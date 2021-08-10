Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden
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Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden

Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor'da 8 yabancının yarısını Balkan kökenli futbolcular oluşturuyor.

Samsunspor'da 8 yabancının yarısını Balkan kökenli futbolcular oluşturuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu transfer döneminde 18 farklı futbolcu transfer etti. Kadrosunda şu anda 8 yabancı futbolcusu bulunan kırmızı-beyazlılarda Balkan kökenli futbolcuların çokluğu ise dikkat çekti. Samsunspor kadrosunda bulunan 8 yabancı oyuncunun 4'ü Balkan kökenli. Karadeniz temsilcisinin kadrosunda 2 Arnavutluk, 1 Karadağ ve 1 Sırbistan kökenli futbolcu bulunuyor.

Kadroda yabancı oyuncu olarak Arnavutluklu Esin Hakaj ve Eraldo Çinari, Karadağlı Vukan Savicevic ile Sırbistanlı Alen Melunovic'in yanı sıra Fildişi Sahilli Kevin Boli, Faslı Brahim Darri, Guadeloupeli Ange Plumain ve Portekizli Tomane bulunuyor.

Samsunspor, bu transfer sezonunda Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri, Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor'dan Osman Çelik, FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96'dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege'den orta saha Semih Altıkulaç ve Herta Berlin'nden orta saha oyuncusu Cihan Kahraman'ı, Kayserispor'dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan'ı ve FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic'i transfer etmişti. - SAMSUN

Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden
Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden
Samsunspor'un yabancılarının yarısı Balkan ülkelerinden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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