Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Çok kolay ve basit goller yiyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, takımın son 2 haftada çok kolay ve basit goller yediğini söyledi.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son 2 hafta üst üstte alınan mağlubiyetler hakkında değerlendirmede bulundu.

Ümraniyespor maçını kaybetmenin hafifletici sebepleri olduğunu ancak NasaDoge Menemenspor maçının bir açıklamasının bulunmadığını ifade eden Çapa, "Menemenspor'a karşı alınan mağlubiyetten sonra teknik ekip ve futbolcular şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım." dedi.

Bunun için futbolcularla önce takım halinde, gruplar halinde ve bireysel toplantılar yaptıklarını anlatan Çapa, "Bunu yapmamız gerekiyordu. Son iki haftadır bizim kendi kimliğimiz olan oyundan çıkmamız bizi üzdü. Son iki maçtaki oyuna bakarsanız top bizdeyken gelişim gösteriyoruz ama çok kolay ve basit goller yiyoruz. Özellikle Ümraniyespor ve Menemenspor maçlarında oynadığımız oyun ligin diğer maçlarındaki oyunla beyaz ile siyah kadar zıt oldu. Bunun nedenlerini kendi içimizde aramamız gerekmektedir." diye konuştu.

"Ligde üst üstte 5 hafta rakiplerimizle mücadele edeceğiz"

Fuat Çapa, kolay gol yemenin önüne geçmek için çalıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Oyuncularımıza son haftalarda oynadığımız maçları tekrar tekrar izlettirdik. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte buna benzer hatalar yaparak basit goller yiyerek basit mağlubiyetler almayız. Ligde üst üstte 5 hafta rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu takımlar play-off içinde yer alan takımlar. Eğer biz de orada olmak istiyorsak onlardan iyi sonuç almak zorundayız. Eğer bu takımlara karşı üstünlük kuramazsak demek ki play-off potası içinde yer almayı hak etmiyoruz. Bizim için bu maçlar ne kadar zorlu ise rakiplerimiz açısından da zorlu geçecek."

Çapa, ligde 57-58 puanı toplayan takımın ilk 6 içine gireceğine inandığını ve hedeflerinin bu puanı yakalamak olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lige bir hafta erteleme getirilmesine rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Alaaddin Okumuş ve Cihan Kahraman katılmadı.