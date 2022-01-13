Samsunspor Teknik Direktörü Çapa sezona iyi başlamak istiyor Açıklaması

ANTALYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, iyi bir devre arası hazırlık kampı geçirdiklerini, sezona iyi başlamak istediklerini belirtti.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çapa'nın hazırlık dönemi değerlendirmesine yer verildi.

İlk devre bazı sıkıntılar yaşadıklarını, bazı oyuncularının ilk devrede hazırlık dönemini iyi geçiremediğine işaret eden Çapa, "Üst üste maçlarla fiziki ve mental yorgunluk oluşmuştu. Tomane ve Fofona'nın burada tekrar toparlanması bizim adımıza gayet olumlu oldu. Pazar günü oynayacağımız maçta cezalı olan Ali Ülgen dışında eksiğimiz olmayacak. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. İyi kamp dönemi geçirdik. İkinci devre iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü, bazı oyuncularla anlaşarak yollarını ayırmayı planladıklarını aktaran Çapa, şunları kaydetti:

"İlk Antalya kampından sonraki çıkış gibi yapabilirsek, ikinci devreye iyi şekilde başlamış olacağız. Yönetimimizin yaptığı ve yapacağı çalışmalar var. Bazı oyuncularla yollarımızı anlaşarak ayıramazsak belirlediğimiz mevkilerdeki transferlerimiz sıkıntılı duruyor ama sabırlı olmamız gerekiyor. Kadromuz ne olursa olsun, biz o kadroya inanıyoruz. Çünkü elimizdeki iskelet kadroya inanarak, güvenerek, yeni gelen arkadaşlarımızı araya katarak güzel bir şekilde sezonu tamamlayarak inşallah mutlu sona ulaşırız. Burada, 'Sezon sonu şöyle olacak' gibi söylemlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezona maç maç bakıp onlara iyi şekilde odaklanıp, sezon sonu beklentileri zaten biliyoruz, biz de bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Samsunspor, 21. haftada 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak.

AA / Mustafa Çavuş - Spor Haberleri

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