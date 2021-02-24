Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 mağlup etti
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Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 mağlup etti

24.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:18
Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 mağlup etti

Samsunspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Yenilmezlik serisini 10'a çıkaran kırmızı-beyazlılar puanını da 49 yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor ile Eskişehirspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibi, rakibini 4. dakikada Veli Çetin, 16. dakikada İlyas Kubilay Yavuz (P), 31. dakikada Yasin Öztekin, 58. dakikada Jugurtha Hamroun, 60. dakikada Oğuz Gürbulak ve 86. dakikada Burak Çalık'ın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Konuk takımın tek golüyse 73. dakikada İbrahim Halil Öner'den geldi.

İKİNCİ SIRDAKİ YERİNİ KORUDU

Samsunspor aldığı bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10'a çıkarırken, bu 10 maçın 9'unda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Samsunspor bu sonuçla puanını 49'a yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. yenilgisini alan Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

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