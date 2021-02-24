Samsunspor, sahasında Eskişehirspor'u 6-1 mağlup etti

Samsunspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Yenilmezlik serisini 10'a çıkaran kırmızı-beyazlılar puanını da 49 yaptı.