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Samsunspor sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor 2020-2021 sezonu hazırlıkları öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor sağlık kontrolünden geçti
23.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:59

Samsunspor 2020-2021 sezonu hazırlıkları öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor, 2020-2021 sezon hazırlıklarına başlamadan önce futbolcu ve teknik heyetin Covid-19 pandemisi nedeniyle Samsun'da toplanamamasından dolayı Türkiye'nin her bölgesinde hastaneleri bulunan ülkenin en büyük özel sağlık kuruluşu olan MLP-CARE sağlık çatısı altındaki MedicalPark ve Liv Hospital'in başta Samsun olmak üzere İstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa, Kocaeli ve Antalya illerinde bulunan sekiz ayrı hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcular Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Burak Çalık, Ercan Yazıcı, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Caner Arıcı, Ramazan Çevik, Bahattin Köse, Gökhan Meral ve alt yapı oyuncuları Akın Demirtaş, Necmican Cebeci, Ceyhun Hidayet Çepnioğlu, Ali Talha Demir, Can Kolbayır, Batuhan Kazancı, Reşit Akbulut, Özcan Delibaş, Yunus Emre Çift ve Yaşar Miralp Aslantunç yapılan sağlık kontrolleri sonrası sezona sağlık açısından her yönüyle hazırlıklı oldukları tespit edildi.

Sezona her yönüyle hazır olan Samsunspor futbolcularına MedicalPark yönetici ve hekimleri sağlık sorunları ve sakatlık problemleri olmadan sağlıklı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundular. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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