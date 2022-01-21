Samsunspor Kocaelispor maçı saat kaçta, ne zaman? Muhtemel 11'ler! Samsunspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, hangi gün?
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan maçlar arasında bugün Yılport Samsunspor ile Kocaelispor karşılaşacak. Samsunspor Kocaelispor maçı saat kaçta, ne zaman? Samsunspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, hangi gün? sorularının yanıtı spor takipçileri tarafından merak edilen spor haberleri arasında yer alıyor. Spor haberleri takipçilerinin araştırdığı Samsunspor Kocaelispor maçına dair detayları sizler için derledik.
Samsunspor Kocaelispor maçı saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Spor haberleri takipçilerine özel Samsunspor Kocaelispor maçı hangi kanalda, hangi gün? sorularının yanıtı işte haberimizde...
Samsunspor – Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig maçı, 21-01-2022 Cuma günü TRT Spor, Bein Sports Max 1, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Samsunspor-Kocaelispor Maçı, 21 Ocak Cuma günü oynanacak. Maçı TRT Spor'dan takip edebilirsiniz.
Samsunspor-Kocaelispor Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Samsunspor ve Kocaelispor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
İşte Samsunspor'un bu akşam oynanacak Kocaelispor maçında sahaya çıkması muhtemel kadrosu;NurullahAlaaddinSonerBateauYunus Emre OsmanHasan Cihan Yasin ÖztekinFofanaTomane