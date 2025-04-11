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Samsunspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Samsunspor GS kadrosu

Samsunspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Samsunspor GS kadrosu
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Samsunspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Samsunspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Samsunspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Samsunspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler! Samsunspor Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Samsunspor Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Samsunspor Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇ KADROSU

Samsunspor Galatasaray 11'leri belli oldu:

Samsunspor(Muhtemel): Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Samsunspor GS kadrosu

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, yarınki karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, yarın sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

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