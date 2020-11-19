Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı
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Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı

19.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:53
Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı

19 testinde tüm futbolcuların sonucu negatif çıktı.

19 testinde tüm futbolcuların sonucu negatif çıktı.

Sezon başından bu zamana kadar ortalama her hafta 6-7 futbolcusu korona virüse yakalanan Samsunspor'da hafta içi gelen üzücü haberin ardından sevindirici bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın korona virüse yakalandığının açıklanmasının ardından, bugün yapılan açıklamada son Kovid-19 testinde tüm futbolcuların sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarında herhangi bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Samsunspor'da daha önce kadroda bulunan 25 futbolcudan kaleci Nurullah Aslan, Kerem Can Akyüz, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Vukan Savicevic, Oğuz Gürbulak, Gökhan Alsan, Muhsin Yıldırım, Ferhat Çulcuoğlu, Buğra Çağıran, Burak Çalık, Nadir Çiftçi, Ahmethan Köse, Edwin Gyasi, Ange Plumain ve Tomane korona virüsüne yakalanıp, atlatmıştı.

Hafta sonu Giresunspor ile karşılaşacak Samsunspor'da korona virüsü nedeniyle oynamayacak futbolcu bulunmazken, sakatlıktan kurtulmaya çalışan Tomane, Boli ve Muhsin'in durumu ise maç günü belli olacak. - SAMSUN

Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı
Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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