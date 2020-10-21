Samsunspor'da 25 farklı futbolcu forma şansı buldu

TFF 1. Lig'e bu sene yükselen ve şampiyonluk adaylarından gösterilen Samsunspor'da korona virüsünün de etkisiyle 25 farklı oyuncu geride kalan 6 maçta forma şansı buldu.

TFF 1. Lig'e bu sene yükselen ve şampiyonluk adaylarından gösterilen Samsunspor'da korona virüsünün de etkisiyle 25 farklı oyuncu geride kalan 6 maçta forma şansı buldu.

Geride kalan 6 haftada 11 puan toplayan Samsunspor, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar kendi sahasında ise 5 gol gördü. İç sahada oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanıp, 1'ini kaybeden Samsunspor 4 gol atıp, 3 gol yedi. Deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada tek galibiyet alan kırmızı-beyazlılar 2 beraberlik alıp, 3 gol atarken, 2 gol de kalesinde gördü.

Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu Nurullah Aslan

6 hafta sonunda Samsunspor'da kadroda bulunan as futbolcuların neredeyse forma şansı geldi. Yedek kaleciler Ahmet Altın ve Furkan Köse hariç tüm futbolcular en az 1 maçta forma giydi. Tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek oyuncu ise kaleci Nurullah Aslan oldu. Nurullah Aslan kalede kaldığı 540 dakikada 5 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.

25 farklı oyuncu 6 karşılaşmada süre aldı

Samsunspor'da sırasıyla Nurullah Aslan 540 dakika (6 maç), Yalçın Kılınç 450 dakika (5 maç), Kerem Can Akyüz 450 dakika (5 maç), Savicevic 362 dakika (4 maç), Burak Çalık 339 dakika (4 maç), Muhsin Yıldırım 290 dakika (5 maç), Plumain 285 dakika (4 maç), Gökhan Alsan 272 dakika (4 maç), Erhan Kartal 270 dakika (3 maç), Caner Arıcı 270 dakika (3 maç), Ahmethan Köse 261 dakika (5 maç), Tomane 261 dakika (3 maç), Oğuz Gürbulak 260 dakika (5 maç), İlyas Kubilay Yavuz 229 dakika (5 maç), Kevin Boli 216 dakika (3 maç), Guido Koçer 191 dakika (6 maç), Yameogo 180 dakika (2 maç), Nadir Çiftçi 171 dakika (3 maç), Veli Çetin 146 dakika (3 maç), Buğra Çağıran 144 dakika (3 maç), Gyasi 107 dakika (2 maç), Ercan Yazıcı 103 dakika (2 maç), Erkam Reşmen 90 dakika (1 maç), Enes İslam İlkin 43 dakika (5 maç) ve Ferhat Çulcuoğlu'da 38 dakika (2 maç) forma şansı buldu.

En golcü İlyas Kubilay Yavuz en pasör de Buğra Çağıran oldu

6 karşılaşmada 7 gol kaydeden Samsunspor'da en golcü oyuncu İlyas Kubilay Yavuz oldu. Yavuz 2 gol kaydetti. Samsunspor'da Gökhan Alsan, Ahmethan Köse, Tomane, Oğuz Gürbulak ve Enes İlam İlkin'de 1'er kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlılarda en fazla asist yapan oyuncu da 2 asistle Buğra Çağıran oldu.

Samsunspor ligin 7. haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı