Samsunspor'da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
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Samsunspor'da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor sezon öncesi yaptığı transferlerin ardından 2 oyuncusunu kiralık gönderiyor.

Samsunspor'da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
10.09.2020 05:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 05:29

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor sezon öncesi yaptığı transferlerin ardından 2 oyuncusunu kiralık gönderiyor.

Samsunspor tarafından oyunculardan Onur Eriş'in 1 yıllığına Eyüpspor'a, Recep Burak Yılmaz'ın da 1 yıllığına Manisa Futbol Kulübü'ne kiralanması konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandığı duyuruldu. Konu hakkına yapılan açıklamada oyunculara yeni sezonda oynayacakları maçlarda başarılar dilendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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