Samsunspor, Antalya'da kampında güç depoluyor

ANTALYA (İHA) - SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, milli maç arasını Antalya kampında güç depolayarak geçiriyor.

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat geride kalan 12 haftada istenilen puanları toplayamayan Samsunspor, milli takım maçları nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi. Burada Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile hazırlık maçı da oynayan kırmızı-beyazlılar, müsabakadan son dakikalarda yediği gollerle 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Sezon boyunca sakatlık ve formsuz futbolcular nedeniyle büyük zorluk çeken Samsunspor, Teknik Direktör Fuat Çapa ve Genel Kaptan Cenk İşler idaresinde Antalya'da güç ve kondisyon depolarken, aynı zamanda moral ve motivasyon anlamında da yüklemeler yapılıyor.

Samsunspor'un oldukça verimli geçen Antalya kampının ardından ligde seri galibiyetler alarak adım adım zirveye yaklaşılması hedefleniyor. - SAMSUN