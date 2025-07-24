Samsunspor – Almere hazırlık maçı Cuma günü gerçekleştirilecek. Canlı izlemek isteyenler için müsabakanın yayın platformu ve kanal bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Samsunspor Almere maçı ne zaman, saat kaçta?

SAMSUNSPOR – ALMERE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Samsunspor ile Almere City, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi canlı izlemek için maçın ne zaman oynanacağını ve detaylarını merak ediyor.

MAÇIN YAYINCI KANALI BELLİ OLDU MU?

Samsunspor ile Almere City arasında oynanacak olan hazırlık maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadele televizyon kanallarından şifresiz olarak yayınlanmayacak.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ NE?

Samsunspor – Almere hazırlık karşılaşması, 25 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 14:30'da başlayacak. Futbolseverler bu saatte ekran başında olmalı.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM NEREDE?

Hazırlık mücadelesi Portekiz'in Faro kentinde yer alan Estádio de São Luís Stadyumu'nda gerçekleşecek. İki takım da burada sezona hazırlanmak adına sahaya çıkacak.