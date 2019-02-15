Samsung, Yeni Galaxy Tab S5e Modelini Tanıttı

Samsung Electronics bugün daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e'yi tanıttı.

Samsung açıklamasına göre, 10,5 inç boyutunda geniş bir ekran ve yüksek pil kapasitesi sunan Galaxy Tab S5e, zengin ve etkileyici bir eğlence deneyimi için titizlikle geliştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, "Şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip üst düzey bir tablet olan Tab S5e'yi sunuyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için sürekli bağlı kalmayı sağlayan akıllı özelliklerin yanı sıra zengin ve üst düzey eğlence deneyimi arayan kullanıcılar, tüm bunları Tab S5e'de bulabilirler." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, şık ve yenilenmiş tasarımıyla Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında kullanıcının günlük yaşantısına kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Tab S5e'nin kullanıcının kendi tarzına göre tercih yapabileceği gümüş, siyah ve altın rengi seçenekleri de bulunuyor.



14,5 saate kadar uzanan pil ömrü sunan Tab S5e, performansını uzun süre koruyarak kullanıcıya daha fazla oyun oynama, internette gezinme ve video izleme özgürlüğü sunuyor.



Yeni Bixby 2.0'a yer veren ilk Samsung tablet olan Tab S5e, cihazla etkileşime geçilmesi için daha akıllı ve rahat bir yol sunuyor. Ayrıca, bağlantılı seçili ev cihazları için ideal bir kontrol merkezi görevi de görüyor. Böylece ev ortamı sesli komutlarla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olarak kontrol edebiliyor.

Samsung DeX ve bir klavye (ayrı satılır) ile PC benzeri bir ortam oluşturabiliyor.

Samsung'un simgesi haline gelen etkileyici Super AMOLED ekran, 16: 10 en-boy oranı ve görünmez menü tuşuyla heyecan dolu filmleri veya en sevilen TV dizilerini olağanüstü ayrıntılı bir şekilde izleme olanağı sunuyor. Tab S5e'de bulunan 10,5 inç kenardan kenara ekran, ince çerçeveleri ve yüzde 81,8 ekran-gövde oranıyla içeriklere hayat veren zengin ve etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Tab S5e ile YouTube Premium hizmetinden 4 ay ücretsiz olarak da faydalanabiliniyor. YouTube, YouTube Music ve YouTube Gaming'teki en sevilen içerikler etkileyici çözünürlükte sınırsız bir şekilde izlenebiliyor.

Galaxy Tab S5e, 2019'un 2. çeyreğinden itibaren Türkiye de dahil olmak üzere ABD, Almanya ve seçili ülkelerde satışa sunulacak.

Kaynak: AA