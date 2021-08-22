Renay Onur: "İstanbul'un giderek büyütmesi gereken bir etkinlik"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili olarak, "İstanbul'un giderek büyütmesi gereken bir etkinlik" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili olarak, "İstanbul'un giderek büyütmesi gereken bir etkinlik" dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Renay Onur, kendisinin de yüzdüğü yarışta sona doğru zorlandığını aktararak, "Parkur çok güzel. Bence İstanbul'da yaşayan herkesin köprüyü koşarak geçmesi, boğazı yüzerek geçmesi gerekiyor. İstanbul'u hissetmek için güzelliğini görmek için bence bulunmaz nimet. 55 ülkeden gelen turistler de bunun bir göstergesi. 6,5 kilometrelik bir parkur ama akıntıyla birlikte net olarak 3 kilometre civarı yüzülüyor. Son kısımda biraz zorlandım ama keyifli bitti. 1 saat 8 dakikada bitirdim. Seneye biraz daha hazırlanıp iyi yüzerim inşallah. Bu yarışın 33. senesi olimpiyat komitesinin güzel düzenlediği ve artık yıllar içinde de nerdeyse mükemmel duruma gelmiş bir organizasyon. Galiba parkur rekoru da kırıldı. Her şeyiyle harikaydı" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un kaybetmemesi gereken ve giderek büyütmesi gereken etkinliklerden bir tanesi"

İstanbul'un kaybetmemesi gereken bir etkinlik olduğunun altını çizen Onur, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"55 ülkeden 2 bin 500 kişi katıldı. İstanbul gibi şehirlerde yapılan organizasyonlar şehri yaşamak için çok büyük fırsat. Bu da o büyük etkinliklerden bir tanesi. Her şeyiyle hijyen standartlarından gelişine ulaşıma kadar keyifli bir organizasyon. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Hazırlığında ulaşımında güvenliğinde İstanbul'un kaybetmemesi gereken ve giderek büyütmesi gereken etkinliklerden bir tanesi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı