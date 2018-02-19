Samsun Valisi Kaymak Açıklaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sosyal sorunları olan insanların yaşadığı toplumda gelişme olmaz." açıklamasında bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik toplantı salonunda çocuk, genç ve aile eksenli psiko-sosyal hizmet merkezleri kurulması yönünde çalışma yapıldığı bildirildi.

Toplantının Vali Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, toplumsal ve sosyal sorunların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymak, 15-20 sene öncesi vatandaşların devletten, yol, su, köprü gibi temel ihtiyaçlar için istekte bulunduğunu, bugün bu ihtiyaçların bazı eksiklikler olsa da büyük oranda karşılandığını belirtti.

Gelinen noktada, uyuşturucu, aile içi şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere sosyal sorunların öne çıktığının görüldüğünü anlatan Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu konuda herkes kendi kurumuna verilen görevler çerçevesinde çalışmalar yapıyor ama biz şimdi ilimizin bütün paydaşlarıyla birlikte bunların hepsini kucaklayıcı bir proje geliştirelim istedik. Bu konuda belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve bütün kamu kurumlarımızdan büyük bir beklenti var. Bizler bunu belli bir sistematik içerisinde yapmak istiyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanmak hepimizin karına olacaktır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümlü bir proje yapıyor. Sosyal sorunları olan insanların yaşadığı toplumda gelişme olmaz. Biz bu projeye kaynak ayırmayı Ankara'ya teklif ettik. İnşallah olumlu neticelendiğinde projemizi hayata geçireceğiz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Camaş ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı bildirildi.