Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
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Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı

Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya şampiyonu sporcular Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Dünya şampiyonu sporcular Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Polonya'da düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Başarılı sporcular Antrenör Aytunç Göz ve teknik heyeti havalimanında Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Burhan Bülbül, Spor Şube Müdürü Murat Altun, Canik İlçe Müdürü Osman Abanoz ve İlkadım İlçe Müdürü Seracettin Turan karşıladı.

(İHA)

Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
Samsun'un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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